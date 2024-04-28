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Суд у Росії заарештував чергового підозрюваного у теракті у "Крокусі"

Суд у Росії заарештував чергового підозрюваного у теракті у "Крокусі"

Київ • УНН

 • 27612 перегляди

Суд у Росії заарештував 12-го підозрюваного, 21-річного громадянина Таджикистану, за надання засобів зв'язку та грошей обвинуваченим у смертельному теракті в "Крокус Сіті Холі".

Басманний суд Москви заарештував до 22 травня 12-го підозрюваного у справі про теракт у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл". Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Заарештований – 21-річний уродженець та громадянин Таджикистану Джумохон Курбонов. У Москві він жив у хостелі. За версією слідства, Курбонов забезпечував обвинувачених у теракті засобами зв'язку та грошима для оплати рахунків. Інших подробиць про його причетність до теракту не наведено.

Курбонова затримали ще 11 квітня. Спочатку його заарештували на 15 діб за адміністративною статтею про дрібне хуліганство. Про це стало відомо сьогодні.

Контекст

Як повідомлялося, напад на "Крокус" стався увечері 22 березня. Жертвами стали понад 140 людей, понад 500 постраждали. Майже всі затримані у справі про теракт – громадяни Таджикистану. Передбачувані виконавці зіткнулися з тортурами під час затримання та на допитах.

Про свою причетність до атаки заявило терористичне угруповання "Ісламська держава". У тому, що саме вона організувала теракт, упевнені США та інші демократичні країни. Російська сторона, попри все, продовжує стверджувати, що за виконавцями теракту може стояти Україна.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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