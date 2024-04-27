Влада Таджикистану терміново рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок в РФ
Київ • УНН
Влада Таджикистану терміново порадила своїм громадянам тимчасово утриматися від поїздок до Росії без крайньої необхідності, не уточнюючи причини.
Влада Таджикистану застерегла своїх громадян від поїздок на територію росії. Відповідне попередження опублікувало зовнішньополітичне відомство країни, передає УНН.
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Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан рекомендує громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх транспортах без гострої необхідності
Що послужило причиною публікації у відомстві не уточнили.
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Після теракту у Підмосков'ї 22 березня силовики в рф розпочали масштабні антимігрантські рейди. Також посилилися перевірки людей зі "східною зовнішністю".
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