Власти Таджикистана срочно рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в РФ

Власти Таджикистана предостерегли своих граждан от поездок на территорию России. Соответствующее предупреждение опубликовало внешнеполитическое ведомство страны, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех транспортах без острой необходимости говорится в сообщении.

Что послужило причиной публикации в ведомстве не уточнили.

Напомним,

После теракта в Подмосковье 22 марта силовики в рф начали масштабные антимигрантские рейды. Также усилились проверки людей с "восточной внешностью".

В Стамбуле задержали граждан Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта