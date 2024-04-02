В Стамбуле задержали граждан Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта

Гражданина Таджикистана и гражданку Киргизии задержали в турецком городе Стамбуле по подозрению в подготовке к теракту. По версии следственных органов, задержанный мужчина был членом "Исламского государства" (ИГИЛ), его арестовали. Гражданка Кыргызстана была его сообщницей, ее депортировали из страны, пишет газета Hurriyet, передает УНН.

Детали

По данным издания, правоохранители задержали обоих в квартире. Во время обыска там обнаружили форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку, рацию, кобуру для оружия и нож. Предполагается, что с их помощью задержанные планировали сбежать после совершения теракта.

Где именно задержанные планировали устроить теракт, не уточняется. Сейчас следствие устанавливает, с кем из "Исламского государства" был связан гражданин Таджикистана и какое место в иерархии группировки занимал.

Известно, что кодовое имя мужчины было Абу Исмаил и он долгое время находился в рядах террористов.

Напомним,

31 марта глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в стране 51 человека по подозрению в связях с группировкой ИГИЛ.

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