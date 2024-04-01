В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, задержанный в Москве после теракта в "Крокус Сити Холле", умер через несколько часов после задержания в отделении полиции. Об этом сообщила его мать Таиса Успанова, сообщило издание "Агентство.Новости", передает УНН.

Детали

Отмечается, что чеченское оппозиционное движение 1ADAT, которое первым сообщило о смерти Успанова со ссылкой на свои источники, уточняло, что его подвергли пыткам до смерти.

По словам матери Успанова, перед задержанием он ехал на работу к жене, после задержания он позвонил жене и сообщил об этом. Та хотела ехать за ним, но он попросил ее этого не делать.

У них на меня ничего нет сказал мужчина.

Впоследствии, по словам матери, он перезвонил и попросил приехать за ним в отделение. Успанов уточнил, что нагрубил силовикам.

Жена Успанова приехала в полицию через два часа. Силовики сказали ей, что ее мужа больше нет.

Как нет, я недавно с ним по телефону разговаривала ответила женщина.

Тогда сотрудник полиции ей ответил: "Разговаривала, а теперь не будешь" (диалог приводится в пересказе матери).

Мужчину похоронили в Чечне, сообщила мать Успанова. По словам женщины, ее сын не мог быть причастен к теракту в "Крокус Сити Холле".

Дополнение

Ранее чеченское оппозиционное движение 1ADAT сообщило, что, по его информации, в ночь после теракта в "Крокусе" столичные силовики задержали и допросили Успанова до смерти. По данным издания, он возвращался после работы домой и ждал автобуса на остановке. Там на него напали люди в масках, он сопротивлялся, потому что не понимал, что это за люди. Только потом выяснилось, что это были правоохранители Москвы и задержали они Успанова по подозрению в соучастии в теракте. Во время допроса российские силовики применили пытки, сломали ему ребра, позвоночник, также на теле остались следы от удушений и повсеместные гематомы.

На опубликованном 1ADAT видео, мужчина говорит, что силовики инсценировали самоубийство Успанова, пытаясь "скрыть свое преступление". Мать погибшего заявила "Агентству", что её сын ничего не мог сделать с собой, так как он был мусульманином.

"Агентству" не удалось выяснить у матери, на какой конкретно остановке был задержан Успанов и в каком отделении полиции он умер. Мать сказала, что не знает, потому что в то время была в Ростове.

Успанов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в строительной сфере. По словам матери, он имел свою бригаду. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ИП было ликвидировано в связи со смертью Успанова 22 марта.

Контекст

Участников теракта силовики задержали через несколько часов после теракта, после чего каждого пытали. Одному из задержанных отрезали часть уха, другого пытали током, третьего в суд доставили на больничной каталке, вероятно, в полубессознательном состоянии. Еще один задержанный был в суде с пластиковым мешком вокруг шеи, который, судя по всему, использовали как кляп. На теле и лицах мужчин были следы избиения.

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