Теракт в подмосковном "Крокусе": арестован десятый фигурант дела

Басманный суд москвы арестовал десятого обвиняемого по делу о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" - гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоду, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

О том, что в деле появился еще один подозреваемый, днем в понедельник сообщил следственный комитет россии.

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По версии следствия, Юсуфзода якобы перечислял деньги одному из соучастников. Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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