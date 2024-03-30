Теракт в подмосковном "Крокусе": идентифицированы 134 жертвы

Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: четыре человека пострадали, среди них - ребенок

В результате взрыва в многоэтажке в Белой Церкви Киевской области погиб 1 человек, еще 4, в том числе ребенок, получили ранения, разрушено перекрытие между 3 этажами в одном подъезде, а также были эвакуированы около 50 человек, которых разместят в местной гостинице.