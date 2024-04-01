Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил рф о террористической угрозе - Reuters

Накануне стрельбы в "крокус-сити" Иран предупредил рф о вероятной террористической угрозе. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в январе министерство разведки Ирана сообщило, что арестовало 35 человек, причастных к двойным терактам 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибло почти 100 человек.

Кроме того, 19 января министерство сообщило, что арестовало командира афганского отделения ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-К).

За несколько дней до атаки в россии Тегеран поделился с Москвой информацией о возможной крупной террористической атаке внутри россии, которая была получена во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране - сообщает источник издания.

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Второй источник, который также пожелал сохранить анонимность из-за деликатности вопроса, сообщил, что в информации, которую Тегеран предоставил москве о предстоящем нападении, не было конкретных деталей относительно времени и точной цели.

Им (членам ИГИЛ-К - ред.) было дано указание подготовиться к значительной операции в россии... Один из террористов (арестованный в Иране - ред.) сказал, что некоторые члены группировки уже отправились в россию - сообщил второй источник

Дополнение

Министерство иностранных дел Ирана и кремль не ответили на запрос прокомментировать эту историю. Белый дом также не комментировал этот вопрос.

Тем временем источник с данными разведки США относительно предстоящей атаки в россии, заявил, что она базируется на перехвате "разговоров" боевиков ИГИЛ-К.

В издании также добавляют, что россии труднее отклонить информацию дипломатического союзника Ирана об атаке, которая вызвала сомнения относительно эффективности российских служб безопасности.

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В Reuters подчеркнули, что москва и Тегеран, которые находятся под санкциями Запада, углубили военное и другое сотрудничество после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Напомним

россия требует от Украины арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, обвиняя его в ответственности за террористические атаки в россии, в том числе за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".