Белый дом назвал "чушью" обвинения россии в причастности Украины к нападению на концертный зал "Крокус Сити", передает УНН со ссылкой на Sky news.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что очевидно, что "Исламское государство" несет "исключительную ответственность".

Он добавил, что США передали российским службам безопасности письменное предупреждение о нападении экстремистов, одно из многих, предоставленных заранее москве.

Добавим

Сегодня в следственном комитете рф заявили о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе", а также о том, нападавшие якобы получали деньги из Украины.

При этом никаких доказательств относительно "украинского следа" в теракте - в ск рф не привели.

Ранее

фсб рф 23 марта сообщила о задержании 11 человек в рамках расследования уголовного дела о теракте. Четверо из них, по данным следствия,- непосредственные исполнители преступления, еще троих обвиняют в предоставлении террористам помощи с квартирой и машиной. Об остальных никакой информации до сих пор не сообщалось.