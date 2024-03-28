"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"
Киев • УНН
россия обвинила Украину в причастности к нападению на концертный зал "Крокус Сити", что Белый дом отверг как "чушь", заявив, что ответственность несет исключительно Исламское государство и что США заранее предупредили россию об атаке экстремистов.
Белый дом назвал "чушью" обвинения россии в причастности Украины к нападению на концертный зал "Крокус Сити", передает УНН со ссылкой на Sky news.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что очевидно, что "Исламское государство" несет "исключительную ответственность".
Он добавил, что США передали российским службам безопасности письменное предупреждение о нападении экстремистов, одно из многих, предоставленных заранее москве.
Добавим
Сегодня в следственном комитете рф заявили о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе", а также о том, нападавшие якобы получали деньги из Украины.
При этом никаких доказательств относительно "украинского следа" в теракте - в ск рф не привели.
Ранее
фсб рф 23 марта сообщила о задержании 11 человек в рамках расследования уголовного дела о теракте. Четверо из них, по данным следствия,- непосредственные исполнители преступления, еще троих обвиняют в предоставлении террористам помощи с квартирой и машиной. Об остальных никакой информации до сих пор не сообщалось.
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"
В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"
Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста
Государственные сайты Словении стали объектом необычных кибератак
Соответствует всем потребностям Украины: Умеров о новом пакете военной помощи от Германии
Послы G7 призывают к прозрачному процессу отбора главы ВККС
Китай заявил о стремлении стимулировать восстановление мировой экономики, обещает большую открытость для инвесторов
ВАКС продлил обязанности экс-главе Верховного суда Князеву - САП
россияне 10 раз атаковали Никопольщину: повреждены дома и энергетическое оборудование
Критически важно: Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей США необходимость финансовой помощи Украине
Популярные
Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц
Нацбанк может привязать гривну к евро
Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира
Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф
Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"
россия обвинила Украину в причастности к нападению на концертный зал "Крокус Сити", что Белый дом отверг как "чушь", заявив, что ответственность несет исключительно Исламское государство и что США заранее предупредили россию об атаке экстремистов.
В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"
Министерство обороны Украины работает над юридическим определением понятия "кибервойна" и признанием кибератак актами войны с целью противодействия систематическим киберугрозам со стороны России и ее союзников.
Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста
Патрульный полицейский на микроавтобусе сбил насмерть велосипедиста в селе Великий Бычков Раховского района Закарпатской области.
Государственные сайты Словении стали объектом необычных кибератак
Правительственные сайты Словении, в том числе сайт президента, подверглись DDoS-атакам, которые позже были остановлены национальным центром реагирования на кибербезопасность SI-CERT, а ответственность за них взяла на себя российская хакерская группа Cyber Army Russia Reborn.
Соответствует всем потребностям Украины: Умеров о новом пакете военной помощи от Германии
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем беспилотники, оборудование для разминирования, боеприпасы, транспортные средства, средства маскировки оружия и систему спутниковой связи, что соответствует ключевым приоритетам Украины по словам украинского министра обороны.
Послы G7 призывают к прозрачному процессу отбора главы ВККС
Послы G7 призывают к прозрачному и справедливому процессу избрания нового председателя Высшей квалификационной комиссии судей в Украине после того, как предыдущий председатель подал в отставку.
Китай заявил о стремлении стимулировать восстановление мировой экономики, обещает большую открытость для инвесторов
Китай стремится стать мощной движущей силой восстановления мировой экономики в этом году за счет более широкого открытия своих рынков для иностранных инвесторов, продвижения технологических инноваций и обеспечения высококачественного роста.
ВАКС продлил обязанности экс-главе Верховного суда Князеву - САП
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил обязанности, возложенные на бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, до 28 мая 2024 года.
россияне 10 раз атаковали Никопольщину: повреждены дома и энергетическое оборудование
Российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии, повредив лицей, детскую площадку, дома, хозяйственные постройки, энергетическое оборудование и объекты инфраструктуры в Никопольском районе, о жертвах не сообщается.
Критически важно: Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей США необходимость финансовой помощи Украине
Президент Зеленский отметил критическую важность скорейшего одобрения Конгрессом помощи Украине в телефонном разговоре со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, обсудив усиление российских авиаударов и необходимость перекрыть источники финансирования России.