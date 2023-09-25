Суд начал рассмотрение жалобы на арест Коломойского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд начал заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение суда о применении в отношении бизнесмена Игоря Коломойского меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн, передает корреспондент УНН.
Коломойского доставили на судебное заседание.
Цитата
«Рассматриваются апелляционные жалобы на определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева…» - сказал судья.
Сейчас Коломойского выпустили из стеклянного бокса. Он сел рядом с адвокатами.
В прошлый раз Коломойского не доставили на судебное заседание.
Напомним
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому - арест сроком на 60 дней до 31 октября с возможностью залога в более чем 509 млн грн. В случае внесения залога на Коломойского будут возложены обязанности появляться по требованию следователей, сдать паспорта (внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины) и тому подобное.
Адвокат Лысак заявлял, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.
Ранее
Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Также Коломойский получил подозрение по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
В одном из эпизодов суд назначил залог Коломойскому в почти 4 млрд грн.