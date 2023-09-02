Суд відправив Коломойського під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, передає кореспондент УНН.
Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та постановив взяти Ігоря Коломойського під варту строком на 60 днів до 31 жовтня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі понад 509 млн грн. У раз внесення застави на Коломойського будуть покладені обов՚язки з’являтися на вимогу слідчих, здати паспорти (внутрішній та закордонний паспорти громадянина України) тощо.
Повну ухвалу суд проголосить 7 вересня 2023 року о 12 годині.
Нагадаємо
Сьогодні Ігорю Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Детективи БЕБ спільно з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.
Наразі досудове розслідування триває.