Суд отправил Коломойского под стражу

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и постановил взять Игоря Коломойского под стражу сроком на 60 дней до 31 октября 2023 года с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. В раз внесения залога на Коломойского будут возложены обязанности являться по требованию следователей, сдать паспорта (внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины) и прочее.

Полное решение суд провозгласит 7 сентября 2023 года в 12 часов.

Напомним

Сегодня Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Детективы БЭБ совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все дальнейшие перечисления задолженности упоминавшегося общества поступали на личный счет Коломойского.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.