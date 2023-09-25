Суд розпочав розгляд скарги на арешт Коломойського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Київський апеляційний суд розпочав засідання з розгляду апеляційної скарги на рішення суду про застосування щодо бізнесмена Ігоря Коломойського запобіжного заходу вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави обсягом понад 509 млн грн, передає кореспондент УНН.
Коломойського доставили на судове засідання.
Цитата
«Розглядаються апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва…», - сказав суддя.
Наразі Коломойського випустили зі скляного боксу. Він сів поруч з адвокатами.
Минулого разу Коломойського не доставили на судове засідання.
Нагадаємо
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському - арешт строком на 60 днів до 31 жовтня із можливістю застави у понад 509 млн грн. У разі внесення застави на Коломойського будуть покладені обов'язки з’являтися на вимогу слідчих, здати паспорти (внутрішній та закордонний паспорти громадянина України) тощо.
Адвокат Лисак заявляв, що захист буде подавати апеляцію на рішення суду.
Раніше
Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Також Коломойський отримав підозру у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
В одному з епізодів суд призначив заставу Коломойському у майже 4 млрд грн.