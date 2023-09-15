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Суд збільшив розмір застави Коломойському до майже 4 млрд гривень

Суд збільшив розмір застави Коломойському до майже 4 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському, збільшивши розмір застави з майже 510 млн гривень до 3 млрд 891 млн. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду, пише УНН.

Деталі

Прокурор Бюро економічної безпеки подав клопотання про збільшення розміру застави до 5,877 млрд грн.

Зокрема, прокурор зауважив, що збільшення суми потрібне, аби уникнути ризику переховування Коломойського закордоном, перешкоджанню слідству та впливу на свідків, адже бізнесмен наразі є громадянином Ізраїлю.

Адвокат Коломойського назвав обвинувачення необґрунтованим, адже не було встановлено жодних осіб, які були в злочинній групі, окрім Коломойського. Крім того, ні ПриватБанк, ні інші вкладники не заявляли за ці роки про злочин. Ба більше, сторона захисту бізнесмена наголосив, що НБУ після втрат у розмірі 5 млрд мав би провести перевірки і аудити, але цього не було.

Адвокат зауважив, що ПриватБанк у той період, про який йде мова, був не державним, а приватним, тому збитки могли бути завдані тільки акціонерам банку — Боголюбову або Коломойському.

Також сторона захисту назвала розмір застави необґрунтований, адже прокурор БЕБ не навів жодних доказів, що Коломойський має змогу заплатити таку суму. Він назвав необґрунтованими і ризики, оскільки Коломойський вже перебуває під вартою і тому не може втекти, перешкоджати чи якось впливати на свідків.

Нагадаємо

Український бізнесмен Ігор Коломойський отримав нову підозру у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

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