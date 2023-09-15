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Суд увеличил размер залога Коломойскому до почти 4 млрд гривен

Суд увеличил размер залога Коломойскому до почти 4 млрд гривен

Киев • УНН

 • 274003 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, увеличив размер залога с почти 510 млн гривен до 3 млрд 891 млн. Об этом сообщает корреспондент Суспильного из зала суда, пишет УНН.

Детали

Прокурор Бюро экономической безопасности подал ходатайство об увеличении размера залога до 5,877 млрд грн.

В частности, прокурор отметил, что увеличение суммы необходимо, чтобы избежать риска укрытия Коломойского за рубежом, препятствования следствию и влияния на свидетелей, ведь бизнесмен сейчас является гражданином Израиля.

Адвокат Коломойского назвал обвинение необоснованным, ведь не было установлено никаких лиц, которые были в преступной группе, кроме Коломойского. Кроме того, ни ПриватБанк, ни другие вкладчики не заявляли за эти годы о преступлении. Более того, сторона защиты бизнесмена отметил, что НБУ после потерь в размере 5 млрд должен был бы провести проверки и аудиты, но этого не было.

Адвокат отметил, что ПриватБанк в тот период, о котором идет речь, был не государственным, а частным, поэтому убытки могли быть нанесены только акционерам банка — Боголюбову или Коломойскому.

Также сторона защиты назвала размер залога необоснованным, ведь прокурор БЭБ не привел никаких доказательств, что Коломойский имеет возможность заплатить такую сумму. Он назвал необоснованными и риски, поскольку Коломойский уже находится под стражей и поэтому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей.

Напомним

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

Украинские Национальные Новости

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