Суд продлил Шабунину меру пресечения
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину до 2 ноября. Его подозревают в уклонении от воинской службы и использовании транспорта ВСУ.
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 2 ноября главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, которого подозревают в уклонении от прохождения военной службы.
Об этом журналисту УНН сообщил его адвокат Николай Уманец.
Детали
Адвокат подтвердил, что суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 2 ноября Шабунину.
Дополнение
11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины.
Впоследствии Печерский суд Киева избрал меру пресечения главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину. Ему было назначено личное обязательство.
В августе ГБР объявило новое подозрение командиру Виталия Шабунина в пособничестве в уклонении от военной службы. Самому Шабунину изменили обстоятельства подозрения, но без изменения квалификации преступления.