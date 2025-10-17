Суд продлил Шабунину меру пресечения

$41.640.12
48.520.01
ukenru
11:03 • 2226 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
08:14 • 13899 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 36343 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 25276 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 56850 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 60356 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 42661 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 42670 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40932 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 67896 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направленииVideo17 октября, 01:43 • 8038 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 21273 просмотра
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ17 октября, 03:09 • 13910 просмотра
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW17 октября, 04:11 • 11436 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго07:42 • 20622 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 36343 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 67896 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 97593 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 65521 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 88784 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Блогеры
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Вашингтон
Словакия
Реклама
УНН Lite
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 1970 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 47693 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 96097 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 72765 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 74034 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Сухой Су-30
Дипломатка
Фильм

Суд продлил Шабунину меру пресечения

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину до 2 ноября. Его подозревают в уклонении от воинской службы и использовании транспорта ВСУ.

Суд продлил Шабунину меру пресечения

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 2 ноября главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, которого подозревают в уклонении от прохождения военной службы.

Об этом журналисту УНН сообщил его адвокат Николай Уманец.  

Детали

Адвокат подтвердил, что суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 2 ноября Шабунину.  

Дополнение

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины.  

Впоследствии Печерский суд Киева избрал меру пресечения главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину. Ему было назначено личное обязательство.

В августе ГБР объявило новое подозрение командиру Виталия Шабунина в пособничестве в уклонении от военной службы. Самому Шабунину изменили обстоятельства подозрения, но без изменения квалификации преступления. 

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Вооруженные силы Украины
Киев