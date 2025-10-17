$41.640.12
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
08:14 • 14748 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
07:15 • 37239 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 25766 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 57280 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 60535 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 42796 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
16 жовтня, 15:34 • 42701 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
16 жовтня, 15:13 • 40952 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 68308 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
07:15 • 37230 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 07:53 • 97974 перегляди
Суд продовжив Шабуніну запобіжний захід

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну до 2 листопада. Його підозрюють в ухиленні від військової служби та використанні транспорту ЗСУ.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 2 листопада голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, якого підозрюють в ухиленні від проходження військової служби.

Про це журналісту УНН повідомив його адвокат Микола Уманець.  

Деталі

Адвокат підтвердив, що суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 2 листопада Шабуніну.  

Доповнення

11 липня УНН повідомляв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України.  

Згодом Печерський суд Києва обрав запобіжний захід голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну. Йому було призначено особисте зобов'язання.

У серпні ДБР оголосило нову підозру командиру Віталія Шабуніна у пособництві в ухиленні від військової служби. Самому Шабуніну змінили обставини підозри, але без зміни кваліфікації злочину. 

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Збройні сили України
Київ