Суд продовжив Шабуніну запобіжний захід
Київ • УНН
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну до 2 листопада. Його підозрюють в ухиленні від військової служби та використанні транспорту ЗСУ.
Про це журналісту УНН повідомив його адвокат Микола Уманець.
Деталі
Адвокат підтвердив, що суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 2 листопада Шабуніну.
Доповнення
11 липня УНН повідомляв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України.
Згодом Печерський суд Києва обрав запобіжний захід голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну. Йому було призначено особисте зобов'язання.
У серпні ДБР оголосило нову підозру командиру Віталія Шабуніна у пособництві в ухиленні від військової служби. Самому Шабуніну змінили обставини підозри, але без зміни кваліфікації злочину.