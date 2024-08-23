Суд продлил арест судьи Тандыра до 21 октября

Святошинский райсуд продлил меру пресечения Алексею Тандыру в виде содержания под стражей до 21 октября, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

ВРП звільнила суддю Тандира, обвинуваченого у вчиненні смертельної ДТП

Напомним

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.

20 июня Высший совет правосудия оставил без изменений решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Алексея Тындыра и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

3 июля Святошинский районный суд Киева продлил до 31 августа срок действия меры пресечения Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.