Высший совет правосудия решил уволить судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ВСП 6 августа, передает УНН.

6 августа 2024 года ВСП принял решение об увольнении судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины - говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

Справочно

Согласно пункту 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Напомним,

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.

20 июня Высший совет правосудия оставил без изменений решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Алексея Тындыра и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

3 июля Святошинский районный суд Киева продлил до 31 августа срок действия меры пресечения Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.