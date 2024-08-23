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Суд продовжив арешт судді Тандира до 21 жовтня

Суд продовжив арешт судді Тандира до 21 жовтня

Київ • УНН

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Святошинський райсуд продовжив тримання під вартою судді Олексія Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП. Тандир перебуватиме під арештом до 21 жовтня у справі про наїзд на нацгвардійця.

Святошинський райсуд продовжив запобіжний захід Олексію Тандиру у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня, передає УНН із посиланням на Суспільне.

ВРП звільнила суддю Тандира, обвинуваченого у вчиненні смертельної ДТП06.08.24, 12:34 • 13990 переглядiв

Нагадаємо

У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 ККУ. Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.

20 червня Вища рада правосуддя залишила без змін рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Олексія Тиндира та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

3 липня Святошинський районний суд Києва продовжив до 31 серпня термін дії запобіжного заходу Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП

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