Судья Техаса приказал приостановить политику, направленную на облегчение получения легального статуса для супругов американских граждан, ответив на иск, поданный 16 республиканскими штатами. Передает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Федеральный судья в Техасе в понедельник приказал приостановить политику администрации президента Джо Байдена, которая предусматривала предоставление правового статуса супругам граждан США без предварительного выезда из страны.

Таким образом судья ответил на иск, поданный 16 республиканскими штатами, которые в прошлую пятницу просили прекратить программу, которая принесет пользу примерно 500 000 мигрантов без документов.

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Решение судьи Дж. Кэмпбелла Баркера мотивировало тем, что ему нужна дополнительная информация о деле. В соответствии с вышеупомянутым, действие программы парализовано на 14 дней, но с возможностью возобновления.

Иски являются существенными и заслуживают более исчерпывающего рассмотрения, чем суд мог позволить себе на сегодняшний день - сказал судья Баркер.

Справка

Администрация Байдена пытается принять меры по иммиграции - вопрос, который разделяет многих американцев в преддверии президентских выборов в ноябре, на которых вице-президент-демократ Камала Харрис встретится с республиканцем Дональдом Трампом.

Демократическая партия стремится к более жесткой политике в отношении нелегальной иммиграции, одновременно внедряя реформы для лучшей защиты прав человека и основных свобод, отмечает Journalde Montreal.

О программе Байден объявил в июне.

Баркер был назначен бывшим президентом Дональдом Трампом в 2019 году судьей в Тайлере, штат Техас, который находится под юрисдикцией 5-го окружного апелляционного суда, излюбленного места для сторонников, выдвигающих консервативные аргументы.

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Судья Баркер установил график, согласно которому решение может быть принято незадолго до президентских выборов 5 ноября или до вступления нового президента в должность в январе. Баркер дал обеим сторонам срок до 10 октября, чтобы подать документы, связанные с делом.

Напомним,

За 2 года после российского вторжения американская программа «Объединимся ради Украины» переселила 187 000 украинцев в США с относительной эффективностью и небольшими трудностями.