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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Байден оголосив нову політику щодо мігрантів – легалізуватися у США зможуть 500 тис. людей

Київ • УНН

 • 30455 перегляди

Байден оголосив про заходи щодо полегшення правового статусу для близько 500 000 іммігрантів, одружених з громадянами США, та їхніх дітей, не вимагаючи від них покинути країну.

Байден оголосив нову політику щодо мігрантів – легалізуватися у США зможуть 500 тис. людей

Американський президент Джо Байден оголосив про заходи, які полегшують отримання легального статусу в США для більш ніж 500 тис. осіб. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Сьогодні я оголошую про продиктовані здоровим глуздом зміни процесу отримання легального статусу для одружених з американськими громадянами іммігрантів, які живуть тут протягом тривалого часу

зазначив Байден.

Як він пояснив, згідно з новими правилами, цим особам та їхнім дітям не доведеться виїжджати за межі США, щоб "подати документи на набуття легального статусу" в країні.

Це потенційно полегшує для них отримання посвідки на проживання у США та американського громадянства.

Ці заходи стосуватимуться приблизно 500 тис. подружжя громадян США та приблизно 50 тис. їхніх дітей, які не є американцями.

Байден також оголосив про полегшення процесу видачі американських віз для тих, хто навчався у вищих навчальних закладах у США та отримав пропозицію працювати в країні.

Трамп пропонує встановити тарифи проти нелегальної імміграції07.06.24, 12:09 • 20635 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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