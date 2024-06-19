Байден оголосив нову політику щодо мігрантів – легалізуватися у США зможуть 500 тис. людей
Київ • УНН
Байден оголосив про заходи щодо полегшення правового статусу для близько 500 000 іммігрантів, одружених з громадянами США, та їхніх дітей, не вимагаючи від них покинути країну.
Американський президент Джо Байден оголосив про заходи, які полегшують отримання легального статусу в США для більш ніж 500 тис. осіб. Про це пише АР, передає УНН.
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Сьогодні я оголошую про продиктовані здоровим глуздом зміни процесу отримання легального статусу для одружених з американськими громадянами іммігрантів, які живуть тут протягом тривалого часу
Як він пояснив, згідно з новими правилами, цим особам та їхнім дітям не доведеться виїжджати за межі США, щоб "подати документи на набуття легального статусу" в країні.
Це потенційно полегшує для них отримання посвідки на проживання у США та американського громадянства.
Ці заходи стосуватимуться приблизно 500 тис. подружжя громадян США та приблизно 50 тис. їхніх дітей, які не є американцями.
Байден також оголосив про полегшення процесу видачі американських віз для тих, хто навчався у вищих навчальних закладах у США та отримав пропозицію працювати в країні.
Трамп пропонує встановити тарифи проти нелегальної імміграції07.06.24, 12:09 • 20635 переглядiв