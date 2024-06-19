Американский президент Джо Байден объявил о мерах, которые облегчают получение легального статуса в США для более чем 500 тыс. человек. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Сегодня я объявляю о продиктованных здравым смыслом изменениях процесса получения легального статуса для состоящих в браке с американскими гражданами иммигрантов, которые живут здесь в течение длительного времени отметил Байден.

Как он пояснил, согласно новым правилам, этим лицам и их детям не придется выезжать за пределы США, чтобы "подать документы на приобретение легального статуса" в стране.

Это потенциально облегчает для них получение вида на жительство в США и американского гражданства.

Эти меры будут касаться примерно 500 тыс. супругов граждан США и примерно 50 тыс. их детей, которые не являются американцами.

Байден также объявил об облегчении процесса выдачи американских виз для тех, кто учился в высших учебных заведениях в США и получил предложение работать в стране.

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