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Суд призупинив дію програми Байдена з оформлення посвідки на проживання подружжям без документів

Суд призупинив дію програми Байдена з оформлення посвідки на проживання подружжям без документів

Київ • УНН

 • 11794 перегляди

Федеральний суддя в Техасі призупинив дію програми Байдена, яка мала полегшити отримання легального статусу для подружжя американських громадян без документів. Рішення прийнято у відповідь на позов 16 республіканських штатів.

Суддя Техасу наказав призупинити політику, спрямовану на полегшення отримання легального статусу для подружжя американських громадян, відповівши на позов, поданий 16 республіканськими штатами. Передає УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

Федеральний суддя в Техасі в понеділок наказав призупинити політику адміністрації президента Джо Байдена, яка передбачала надання правового статусу подружжям громадян США без попереднього виїзду з країни.

Таким чином суддя відповів на позов, поданий 16 республіканськими штатами, які минулої п’ятниці просили припинити програму, яка принесе користь приблизно 500 000 мігрантів без документів.

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Рішення судді Дж. Кемпбелла Баркера мотивувало тим, що йому потрібна додаткова інформація про справу. Відповідно до вищезазначеного, дія програми паралізована на 14 днів, але з можливістю поновлення.

Позови є суттєвими і заслуговують на більш вичерпний розгляд, ніж суд міг дозволити собі на сьогоднішній день

- сказав суддя Баркер.

Довідка

Адміністрація Байдена намагається вжити заходів щодо імміграції - питання, яке розділяє багатьох американців напередодні президентських виборів у листопаді, на яких віце-президент-демократ Камала Гарріс зустрінеться з республіканцем Дональдом Трампом.

Демократична партія прагне до більш жорсткої політики щодо нелегальної імміграції, одночасно впроваджуючи реформи для кращого захисту прав людини та основних свобод, зазначає Journalde Montreal.

Про програму Байден оголосив у червні.

Баркер був призначений колишнім президентом Дональдом Трампом у 2019 році суддею в Тайлері, штат Техас, який знаходиться під юрисдикцією 5-го окружного апеляційного суду, улюбленого місця для прихильників, які висувають консервативні аргументи.

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Суддя Баркер встановив графік, згідно з яким рішення може бути прийняте незадовго до президентських виборів 5 листопада або до вступу нового президента на посаду в січні. Баркер дав обом сторонам термін до 10 жовтня, щоб подати документи, пов’язані зі справою.

Нагадаємо

За 2 роки після російського вторгнення американська програма "Об'єднаймося заради України" переселила 187 000 українців до США з відносною ефективністю і невеликими труднощами.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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