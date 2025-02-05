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Суд отпустил нардепа Бондарева под личное обязательство

Суд отпустил нардепа Бондарева под личное обязательство

Киев  •  УНН

 • 3318 просмотра

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Печерский райсуд избрал для нардепа Константина Бондарева меру пресечения в виде личного обязательства. Его подозревают в организации незаконной переправки через границу своих знакомых под видом водителей.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Константину Бондареву в виде личного обязательства. Его подозревают в организации незаконной переправки через границу под видом «водителей» своих знакомых. Об этом УНН сообщает со ссылкой Общественное.

«Суд избрал меру пресечения нардепу Бондареву в виде личного обязательства», - говорится в сообщении.

Суд отклонил ходатайство прокурора о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога на 100 миллионов гривен.

В начале заседания суд объявил перерыв, который просили адвокаты, чтобы ознакомиться с документами стороны обвинения.

Перед перерывом прокурор Александр Ганилов сообщил о хранении нардепом оружия, которое было изъято во время обыска.

Бондарев в комментарии СМИ сообщил, что ее выдали ему в начале полномасштабного вторжения и он имеет документ.

Нардеп отрицает, что помогал знакомым пересекать границу после начала полномасштабного вторжения.

Дополнение

ГБР сообщило о подозрении действующему народному депутату Константину Бондареву, который организовывал незаконную переправку через границу своих знакомых.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
kievКиев

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