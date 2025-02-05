Суд відпустив нардепа Бондарєва під особисте зобов'язання
Київ • УНН
Печерський райсуд обрав для нардепа Костянтина Бондарєва запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють в організації незаконного переправлення через кордон своїх знайомих під виглядом водіїв.
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Костянтину Бондарєву у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють в організації незаконного переправлення через кордон під виглядом "водіїв" своїх знайомих. Про це УНН повідомляє з посиланням Суспільне.
"Суд обрав запобіжний захід нардепу Бондарєву у вигляді особистого зобовʼязання", - йдеться в повідомленні.
Суд відхилив клопотання прокурора про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави на 100 мільйонів гривень.
На початку засідання суд оголосив перерву, яку просили адвокати, щоб ознайомитися з документами сторони обвинувачення.
Перед перервою прокурор Олександр Ганілов повідомив про зберігання нардепом зброї, яку було вилучено під час обшуку.
Бондарєв у коментарі ЗМІ повідомив, що її видали йому на початку повномасштабного вторгнення і він має документ.
Нардеп заперечує, що допомагав знайомим перетинати кордон після початку повномасштабного вторгнення.
Доповнення
ДБР повідомив про підозру чинному народному депутату Костянтину Бондарєву, який організовував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих.