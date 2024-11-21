Суд оставил Татьяну Крупу из МСЭК под стражей

Сегодня, 21 ноября, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда приняли решение оставить Татьяну Крупу под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов гривен. Срок пребывания под стражей - до 3 декабря 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

В случае внесения залога суд обязал возложить на Татьяну Крупу обязанности: прибывать по вызову следователя, прокурора и суда, воздержаться от общения с работниками медико-социальной экспертной комиссии и людьми, которые обращались в МСЭК по вопросам, касающимся этого производства. Кроме того, сообщать об изменении места жительства, сдать паспорт и другие документы для выезда за границу.

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Татьяна Крупа участвовала в судебном заседании по видеосвязи. Ее защитники попросили закрыть заседание в части, которая может касаться личных данных, здоровья.

По данным следствия, рассказал прокурор Вадим Сидоренко, было проведено 22 обыска, во время которых изъяли имущество Татьяны Крупы. Средства также изъяты и арестованы. Кроме того, наложили арест на более 150 объектов недвижимого имущества, которые зарегистрированы в том числе и на юридические лица (компании).

Прокурор отметил, что найденные средства во время обыска — это еще не все активы, которые нашло следствие.

Во время судебного заседания стало известно, что Крупа имеет звание "Заслуженный врач Украины".

Адвокат Крупы сказала, что решение Печерского райсуда было принято с нарушениями. Ведь, по ее словам, это решение должен был выносить ВАКС. Поэтому попросила отменить решение, вынесенное Печерским судом и вынести решение в ВАКСе.

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Кроме того, адвокат Татьяны Крупы рассказала, что все средства подзащитной арестованы и семья Крупы не имеет возможности их внести и одолжить.

"Согласно УПК размер залога не должен превышать 80 прожиточных минимумов, это около 250 тысяч гривен. Тогда как для нее залог значительно выше (500 млн 1528 гривен)", - говорит защитница.

Также адвокат считает, что для Крупы не может быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей из-за состояния ее здоровья. Ее, по мнению защитницы, должны отпустить на поруки.

По мнению еще одного адвоката Татьяны Крупы Анжелики Моисеевой, вручение о подозрении и задержание произошло с нарушениями и без доказательств. Речь идет о том, что Крупа выбрасывала сумки со средствами за окном.

"Следствие не установило происхождение и состояние дохода Татьяну Крупы и не приняло во внимание то, что за 2024 год она не подала декларацию", - рассказала Анжелика Моисеева.

Судья пояснил, что обвинение изъяло состояние, отняло все задекларированные доходы и максимально возможный доход - осталось 137 миллионов. На вопрос судьи, может ли защитница объяснить откуда такие средства - она сказала, что не может.

Впрочем, адвокат считает, что все, что указано в обвинении - является предположением прокурора.

"Все риски необоснованны и не доказаны. Ведь никаких доказательств ее влияния на свидетелей, возможность для подкупа участников дела, связей с правоохранительными органами нет. В частности, речь идет о выезде за границу. Потому что Татьяна Крупа является депутатом, поэтому и так не может без разрешения покидать территорию Украины", - сказала Анжелика Моисеева.

Также защитница отметила, что обязанности и ограничения, которые возложили на Крупу в случае внесения залога, нарушают закон.

Крупа попросила у судей избрать ей меру пресечения, не связанную с пребыванием под стражей, а под внесение залога с адекватной суммой.

"Учитывая, что все средства арестованы, то даже пять миллионов гривен для меня слишком большая сумма".

После этого обвиняемая, которая участвовала по видеосвязи, расплакалась, пишет Суспільне.

Сторона защиты обратилась к судьям с просьбой отменить определение суда первой инстанции и избрать Татьяне Крупе меру пресечения, не связанную с содержанием ее под стражей, или определить залог в разумном размере, предусмотренной статьей 172 УПК.

Напомним, 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью внесения залога в 500 млн 1528 гривен. Ее адвокат Анжелика Моисеева подала апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева.

Сейчас Татьяна Крупа, семья которой, в частности, владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве и имеет за рубежом недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции, содержится в обычной камере столичного СИЗО, рассчитанной на четыре человека.

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