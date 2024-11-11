Злоупотребления при получении инвалидности: в МСЭК и областных прокуратурах проходят обыски

Офис генерального прокурора в рамках расследования о злоупотреблениях при получении инвалидности проводит обыски у работников МСЭК, а также в прокуратурах нескольких областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.

... в рамках расследования фактов неправомерного получения инвалидности должностными лицами, в частности прокурорами, проводятся обыски у работников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), во врачебных учреждениях, где могли быть выданы незаконные справки и решения, а также в прокуратурах нескольких областей Украины - говорится в сообщении.

Обыски проводятся в нескольких областных прокуратурах, больницах и МСЭК, где были выявлены факты выдачи справок с признаками фальсификаций. Изъята медицинская документация и личные дела, которые могут служить доказательствами в расследовании. Продолжается работа по установлению цепей причастных лиц.

Следственные действия включают допросы свидетелей и проверку правомерности медицинских заключений, на основании которых были установлены группы инвалидности.

В Офисе генпрокурора отметили, что на сегодня в органах прокуратуры всех уровней насчитывается 523 прокурора, которые имеют инвалидность, что менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам. Значительное превышение этого процента наблюдается в прокуратурах Хмельницкой (29%) и Черкасской областей (27%).

Двум прокурорам установлена І группа инвалидности, 328 - ІІ группа и 193 - ІІІ группа. Среди них 348 или 67% - мужчины, 175 или 33% - женщины. 386 прокуроров или 74% - получили первичное решение МСЭК об установлении инвалидности в период до 2022 года.

"В соответствии со ст. 86 Закона "О прокуратуре" прокуроры, признанные лицами с инвалидностью I или II группы, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии за выслугу лет при наличии соответствующего 10-летнего стажа. 229 прокуроров или около 70% от числа имеющих I и II группы, получают пенсию на таких основаниях. Почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемой этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей", - добавили в прокуратуре.

Напомним

Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. Среди задержанных - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий и больниц.