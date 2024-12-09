Суд оставил руководительницу Хмельницкой МСЭК Крупу под стражей
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты Татьяны крупы и оставила ее под стражей. У подозреваемой в незаконном обогащении ранее нашли 6 млн долларов наличными.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей главного врача Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу с возможностью внесения залога в размере 280 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.
Апелляционная палата ВАКС, 9 декабря, рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 28.11.2024 о продлении срока меры пресечения руководительнице одного из областных центров медико-социальной экспертизы меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 280 млн грн залога.
"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - говорится в сообщении.
Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Дополнение
28 ноября ВАКС продлил меру пресечения Татьяне Крупе до 26 января 2025 года, уменьшив размер залога с 300 до 280 миллионов гривен.
Напомним
Должностное лицо МСЭК Татьяну Крупу и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачено на незаконном обогащении на миллионы долларов.
Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в различных валютах.
Впоследствии Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
7 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения для главы областной МСЭК. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
16 октября стало известно, что Офис Генпрокурора передал в НАБУ дело руководительницы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов.