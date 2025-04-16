Суд оставил под стражей экс-военкома Борисова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей с возможностью внесения залога бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова подозреваемого в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Детали

Сообщается, что 15 апреля суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 марта 2025 года, которым частично удовлетворено ходатайство заместителя руководителя отдела Главного следственного управления ДБР и продлена подозреваемому Борисову мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 мая 2025 года включительно, с одновременным определением залога в размере 179 863 200 гривен.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 марта 2025 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Дополнение

В 2023 году журналисты нашли у начальника одесского военкомата Евгения Борисова недвижимость на миллионы в Испании.

23 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где поручил Главкому Валерию Залужному немедленно уволить с должности одесского "военкома". Украина направила запросы в Испанию относительно имущества бывшего одесского военкома Борисова.

НАПК выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома Евгения Борисова более чем на 188 млн грн. Материалы были направлены в ГБР для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР.

После чего суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

28 мая в Киеве на выходе из СИЗО сотрудники ГБР уже повторно задерживали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова из-за информации, что после уплаты залога он планировал выехать за границу.

25 декабря снова был задержан экс-начальник Одесского ТЦК Борисов после внесения за него залога в 39,3 млн грн. Ему инкриминировали новые правонарушения, включая организацию препятствования деятельности ВСУ.

Печерский суд Киева взял под стражу бывшего начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова. Альтернативой содержанию под стражей является залог в размере 402 миллиона гривен.

В марте 2025 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.