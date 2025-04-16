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The Guardian

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Суд залишив під вартою ексвійськкома Борисова

Київ • УНН

 • 4834 перегляди

Київський апеляційний суд залишив під вартою Євгена Борисова, підозрюваного у відмиванні понад 140 млн грн. Запобіжний захід залишено без змін, а апеляційні скарги сторони захисту відхилено.

Суд залишив під вартою ексвійськкома Борисова

Київський апеляційний суд залишив під вартою з можливістю внесення застави колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова підозрюваного в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

Деталі

Повідомляється, що 15 квітня суду розглянув апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року, якою частково задоволено клопотання заступника керівника відділу Головного слідчого управління ДБР та продовжено підозрюваному Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року включно, з одночасним визначенням застави у розмірі 179 863 200 гривень.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У 2023 році журналісти знайшли у начальника одеського військкомату Євгена Борисова нерухомість на мільйони в Іспанії.

23 червня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де доручив тодішньому Головкому Валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського "воєнкома". Україна надіслала запити в Іспанію щодо майна колишнього одеського військкома Борисова.

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова на понад 188 млн грн. Матеріали було направлено до ДБР для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.

Після чого суд відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу обсягом 150 мільйонів гривень.

28 травня у Києві на виході із СІЗО працівники ДБР вже повторно затримували ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова через інформацію, що після сплати застави він планував виїхати за кордон.

25 грудня знову було затримано ексначальника Одеського ТЦК Борисова після внесення за нього застави у 39,3 млн грн. Йому інкримінували нові правопорушення, включаючи організацію перешкоджання діяльності ЗСУ.

Печерський суд Києва взяв під варту колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова. Альтернативою триманню під вартою є застава у 402 мільйони гривень.

У березні 2025 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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