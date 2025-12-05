$42.180.02
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
11:17 • 16920 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 18024 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 23849 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 37054 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 45782 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
4 декабря, 16:56 • 39198 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 67201 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34889 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57834 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Суд оставил под стражей детектива НАБУ Гусарова, подозреваемого в госизмене

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Шевченковский райсуд Киева отказал в освобождении из-под стражи детектива НАБУ Виктора Гусарова, подозреваемого в госизмене. Его арестовали без залога в июле из-за шпионажа для фсб.

Суд оставил под стражей детектива НАБУ Гусарова, подозреваемого в госизмене

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи детектива закрытого подразделения НАБУ "Д-2" Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Гусарова Елена Сторожук.

Детали

Как сообщила Сторожук, суд отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи Гусарова.

Дополнение

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили агентурное проникновение российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В июле Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения сотруднику Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2" - Виктору Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога.

В октябре суд оставил Гусарова под стражей еще на 60 дней.

Напомним

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф.

Павел Башинский

Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Киев