Суд оставил под стражей детектива НАБУ Гусарова, подозреваемого в госизмене

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи детектива закрытого подразделения НАБУ "Д-2" Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Гусарова Елена Сторожук.

Детали

Как сообщила Сторожук, суд отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи Гусарова.

Дополнение

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили агентурное проникновение российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В июле Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения сотруднику Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2" - Виктору Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога.

В октябре суд оставил Гусарова под стражей еще на 60 дней.

Напомним

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф.