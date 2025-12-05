Суд оставил под стражей детектива НАБУ Гусарова, подозреваемого в госизмене
Киев • УНН
Шевченковский райсуд Киева отказал в освобождении из-под стражи детектива НАБУ Виктора Гусарова, подозреваемого в госизмене. Его арестовали без залога в июле из-за шпионажа для фсб.
Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи детектива закрытого подразделения НАБУ "Д-2" Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Гусарова Елена Сторожук.
Детали
Как сообщила Сторожук, суд отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи Гусарова.
Дополнение
Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили агентурное проникновение российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В июле Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения сотруднику Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2" - Виктору Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога.
В октябре суд оставил Гусарова под стражей еще на 60 дней.
Напомним
Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф.