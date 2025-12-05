Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді

Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання про звільнення з-під варти детектива закритого підрозділу НАБУ "Д-2" Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Гусарова Олена Сторожук.

Деталі

Як повідомила Сторожук, суд відхилив клопотання про звільнення з-під варти Гусарова.

Доповнення

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили агентурне проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.

У липні Шевченківській суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" - Віктору Гусарову. Його відправили під варту без можливості внесення застави.

У жовтні суд залишив Гусарова під вартою на ще 60 днів.

Нагадаємо

