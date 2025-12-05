$42.180.02
49.230.00
ukenru
14:41 • 1428 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
11:17 • 16921 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 18024 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 23849 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 37054 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 45782 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56 • 39198 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 67201 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
4 грудня, 12:31 • 34889 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57834 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Шевченківський райсуд Києва відмовив у звільненні з-під варти детектива НАБУ Віктора Гусарова, підозрюваного у держзраді. Його заарештували без застави в липні через шпигунство для фсб.

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді

Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання про звільнення з-під варти детектива закритого підрозділу НАБУ "Д-2" Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Гусарова Олена Сторожук.

Деталі

Як повідомила Сторожук, суд відхилив клопотання про звільнення з-під варти Гусарова.

Доповнення

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили агентурне проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.

У липні Шевченківській суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" - Віктору Гусарову. Його відправили під варту без можливості внесення застави.

У жовтні суд залишив Гусарова під вартою на ще 60 днів.

Нагадаємо

Київський апеляційний суд звільнив з-під варти детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф.

Павло Башинський

