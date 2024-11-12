Суд оставил нардепа Тищенко под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Об этом УНН сообщает с ссылкой на суд.

Детали

Сообщается, что 12 ноября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 19 сентября 2024 года, которым удовлетворено ходатайство Генерального прокурора и продлена подозреваемому мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, за исключением необходимости получения медицинской помощи или необходимости обеспечения личной безопасности в период действия военного положения, путем пребывания в

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 сентября 2024 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения - говорится в сообщении.

Контекст

19 сентября Печерский райсуд Киева продлил Николаю Тищенко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

25 июня Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Николая Тищенко, которому Государственное бюро расследований объявило о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, под круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней с ношением электронного браслета.

В июне Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Тогда в соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находился в городе, избивают мужчину. На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали, был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники, - ветеран подразделения Kraken. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном.

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы «военный напал на полицейских», а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности «ботофермы».

В то же время Тищенко заявлял, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, бывший военный проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также отметил, что пострадавший уже не является военнослужащим.

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