Одиозный нардеп Шевченко не является сотрудником ГУР - Юсов
Киев • УНН
Представитель ГУР отрицает, что нардеп Шевченко является сотрудником разведки. Депутат ранее призывал Зеленского к переговорам с путиным и показывал удостоверение ГУР.
Народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с россией, не является сотрудником Главного управления разведки. Об этом журналисту УНН рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.
"Конечно, не является сотрудником. Те заявления, которые содержат антигосударственный характер, должны быть проверены государственными органами и правоохранительными структурами", - сказал Юсов.
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Вчера, 7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.
Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.
В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".
"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.