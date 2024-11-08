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Одиозный нардеп Шевченко не является сотрудником ГУР - Юсов

Одиозный нардеп Шевченко не является сотрудником ГУР - Юсов

Киев  •  УНН

18:33 • 7393 просмотра

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Представитель ГУР отрицает, что нардеп Шевченко является сотрудником разведки. Депутат ранее призывал Зеленского к переговорам с путиным и показывал удостоверение ГУР.

Народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с россией, не является сотрудником Главного управления разведки. Об этом журналисту УНН рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Конечно, не является сотрудником. Те заявления, которые содержат антигосударственный характер, должны быть проверены государственными органами и правоохранительными структурами", - сказал Юсов.

Дополнение

Вчера, 7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.

Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.

В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.

Павел Башинский

Павел Башинский

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