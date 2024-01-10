Суд начал рассматривать по существу дело одесского "Краяна"
Киев • УНН
Началось рассмотрение по существу в деле в отношении одесского "Краяна" по обвинению Геннадия Труханова.
Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении одесского "Краяна" по обвинению Одесского городского головы Геннадия Труханова и других лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
10 января 2024 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по так называемому делу Одесского "Краяна" по обвинению Одесского городского головы и других лиц. В судебном заседании прокурор САП объявила краткое изложение обвинительного акта
Отмечается, что следующее заседание, на котором запланированы выступления сторон со вступительными речами, назначено на 17 января 2024 года.
Как напоминают в САП, одесский городской голова и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.
С октября 2018 года это дело рассматривалось в Малиновском районном суде города Одесса.
4 июля 2019 года Малиновский районный суд города Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове и другим лицам.
11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров САП об отмене оправдательного приговора Малиновского районного суда города Одессы и направлении дела на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.
"21.09.2023 указанное дело было назначено к рассмотрению. Заметим, что подготовительное заседание длилось 2,5 года", - отмечает САП.
Добавим
За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли 13,42 млн грн залога.
Суд начал рассматривать по существу дело одесского "Краяна"
Началось рассмотрение по существу в деле в отношении одесского "Краяна" по обвинению Геннадия Труханова.
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