Суд начал рассматривать по существу дело одесского "Краяна"

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении одесского "Краяна" по обвинению Одесского городского головы Геннадия Труханова и других лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

10 января 2024 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по так называемому делу Одесского "Краяна" по обвинению Одесского городского головы и других лиц. В судебном заседании прокурор САП объявила краткое изложение обвинительного акта - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание, на котором запланированы выступления сторон со вступительными речами, назначено на 17 января 2024 года.

Как напоминают в САП, одесский городской голова и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

С октября 2018 года это дело рассматривалось в Малиновском районном суде города Одесса.

4 июля 2019 года Малиновский районный суд города Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове и другим лицам.

11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров САП об отмене оправдательного приговора Малиновского районного суда города Одессы и направлении дела на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

"21.09.2023 указанное дело было назначено к рассмотрению. Заметим, что подготовительное заседание длилось 2,5 года", - отмечает САП.

Добавим

За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли 13,42 млн грн залога.