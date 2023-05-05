Справа "Краяну": за Труханова внесли понад 13 млн гривень застави
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За мера Одеси Геннадія Труханова внесли 13,42 млн грн застави. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
Постолюк підтвердила, що за мера Одеси внесли заставу у розмірі 13,420 млн грн.
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4 травня Вищий антикорупційний суд відправив під варту міського голову Одеси з можливістю внесення застави у розмірі понад 13 млн грн.
Адвокат Геннадія Труханова Олександр Лисак подав сьогодні апеляційну скаргу на запобіжний захід.
Слідство вважає, що Труханов у період з липня до грудня 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси в сумі 185 млн грн під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеною вартістю.
1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших посадовців у розтраті 92 млн грн.
Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і тепер цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.