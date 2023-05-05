Дело "Краяна": за Труханова внесли более 13 млн гривен залога
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли 13,42 млн грн залога. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Постолюк подтвердила, что за мэра Одессы внесли залог в размере 13,420 млн грн.
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4 мая Высший антикоррупционный суд отправил под стражу городского голову Одессы с возможностью внесения залога в размере более 13 млн грн.
Адвокат Геннадия Труханова Александр Лысак подал сегодня апелляционную жалобу на меру пресечения.
Следствие считает, что Труханов в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами мэрии и частной компании завладел средствами местного бюджета Одессы в сумме 185 млн грн под видом приобретения здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.
1 июня 2018 года антикоррупционные органы завершили расследование по этому делу. В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и других должностных лиц в растрате 92 млн грн.
Позже апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор, и теперь это дело направили на повторное рассмотрение в Высший антикорсуд.