Суд розпочав розглядати по суті справу одеського "Краяну"
Київ • УНН
Розпочася розгляд по суті у справі щодо одеського «Краяну» за обвинуваченням Геннадія Труханова.
Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті у справі щодо одеського "Краяну" за обвинуваченням Одеського міського голови Геннадія Труханова та інших осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
10 січня 2024 року у Вищому антикорупційному суді відбулось засідання у так званій справі Одеського "Краяну" за обвинуваченням Одеського міського голови та інших осіб. У судовому засіданні прокурор САП оголосила короткий виклад обвинувального акту
Зазначається, що наступне засідання, на якому заплановано виступи сторін зі вступними промовами, призначено на 17 січня 2024 року.
Як нагадують в САП, одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.
З жовтня 2018 року ця справа розглядалась в Малиновському районному суді міста Одеса.
4 липня 2019 року Малиновський районний суд міста Одеси оголосив виправдувальний вирок Одеському міському голові та іншим особам.
11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційні скарги прокурорів САП щодо скасування виправдувального вироку Малиновського районного суду міста Одеси та скерування справи на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду.
"21.09.2023 вказану справу було призначено до розгляду. Зауважимо, що підготовче засідання тривало 2,5 роки", - зазначає САП.
Додамо
За мера Одеси Геннадія Труханова внесли 13,42 млн грн застави.