Суд арестовал с возможностью внесения залога прокурора Офиса Генпрокурора

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 4 млн грн прокурора Офиса Генпрокурора, которого подозревают в посредничестве передачи взятки в размере 3,5 млн долларов судьям ВАКС за закрытие дела.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Решением суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн гривен - говорится в сообщении.

Сообщалось, что САП настаивала на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 8 млн грн залога.

Контекст

9 октября сообщалось, что при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на якобы подстрекательстве к даче 3 500 000 долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

Средства якобы должны были передаваться прокурорам САП и судьям ВАКС за принятие соответствующего решения. Впоследствии Офис Генерального прокурора отреагировал на проведение следственных действий сотрудниками НАБУ и САП в отношении прокурора ОГП.

Отмечается, что в разгар расследования дела в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения относительно их объективности.

Офис Генерального прокурора также предоставил разъяснения относительно обысков, проведенных детективами НАБУ у двух прокуроров. В частности, отмечается, что прокурор ОГП подозревается в посредничестве передачи взятки в размере 3,5 млн долларов судьям ВАКС. Сам он не мог требовать или закрывать дело, поскольку не является процессуальным руководителем в нем.

9 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении прокурору Офиса Генерального прокурора и адвокатам, разоблаченным на якобы подстрекательстве к даче взятки в размере 3,5 млн долл. США.

Дело Магамедрасулова

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве РФ.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу. Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не соответствует действительности.

Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов не соответствуют действительности. Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова.