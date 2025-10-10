$41.510.10
14:10 • 2864 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 5780 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 10279 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53 • 22470 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 27778 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 17017 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18111 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17935 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25686 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45520 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Суд арестовал с возможностью внесения залога прокурора Офиса Генпрокурора

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Высший антикоррупционный суд арестовал прокурора Офиса Генпрокурора, подозреваемого в посредничестве взятки судьям ВАКС. Сумма залога составляет более 4 млн гривен, хотя САП настаивала на 8 млн грн.

Суд арестовал с возможностью внесения залога прокурора Офиса Генпрокурора

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 4 млн грн прокурора Офиса Генпрокурора, которого подозревают в посредничестве передачи взятки в размере 3,5 млн долларов судьям ВАКС за закрытие дела.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Решением суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн гривен

- говорится в сообщении. 

Сообщалось, что САП настаивала на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 8 млн грн залога.   

Контекст

9 октября сообщалось, что при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на якобы подстрекательстве к даче 3 500 000 долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

Средства якобы должны были передаваться прокурорам САП и судьям ВАКС за принятие соответствующего решения.  Впоследствии Офис Генерального прокурора отреагировал на проведение следственных действий сотрудниками НАБУ и САП в отношении прокурора ОГП.

Отмечается, что в разгар расследования дела в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения относительно их объективности.  

 Офис Генерального прокурора также предоставил разъяснения относительно обысков, проведенных детективами НАБУ у двух прокуроров. В частности, отмечается, что прокурор ОГП подозревается в посредничестве передачи взятки в размере 3,5 млн долларов судьям ВАКС. Сам он не мог требовать или закрывать дело, поскольку не является процессуальным руководителем в нем. 

9 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении прокурору Офиса Генерального прокурора и адвокатам, разоблаченным на якобы подстрекательстве к даче взятки в размере 3,5 млн долл. США.  

Дело Магамедрасулова

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве РФ.  

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу. Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не соответствует действительности.

Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов не соответствуют действительности. Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова. 

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Киев