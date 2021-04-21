Создание футбольной Суперлиги: еще два клуба заявили, что покидают турнир
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Испанский футбольный клуб “Атлетико” сообщил, что намерен выйти из состава участников Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба команды, пишет УНН.
Детали
“Совет директоров мадридского „Атлетико“, собравшийся в среду утром, принял решение официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о решении не оформлять свое участие в проекте. Для клуба важна гармония между клубом и нашими болельщиками. Футболисты и тренерский штаб полностью поддержали наше решение о выходе из состава участников Суперлиги”, — говорится в сообщении.
Позднее о выходе из состава Суперлиги объявил итальянский “Интер”.
“Мы намерены развивать футбольную индустрию, и это стремление никогда не пропадёт. Клуб верит, что футбол, как и любая сфера активности, должен быть заинтересован в постоянном усовершенствовании своих соревнований, чтобы продолжать радовать болельщиков по всему миру, в рамках финансовой устойчивости. С учётом этого мы продолжим работать над будущим любимого всеми нами вида спорта”, — говорится в заявлении.
Контекст
Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Челси”.
Футбольная ассоциация Англии (FA) приветствовала выход шести английских клубов из состава Суперлиги, также со словами поддержки этого решения выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также позже это приветствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, испанские “Барселона”, “Атлетико” и “Реал”, итальянские “Милан”, “Интер” и “Ювентус”. Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.