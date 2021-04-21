Футбольна Суперліга: п'ять англійських клубів вийшли з турніру

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“Манчестер Сіті” став першим футбольним клубом, який оголосив про вихід з Суперліги.

“Клуб може підтвердити, що він офіційно ввів в дію процедури по виходу з групи, що розробляє проект Суперліги”, — йдеться в повідомленні “містян”.

Слідом за клубом із Манчестера, аналогічне рішення прийняли ще чотири команди: лондонський “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхем” і “Ліверпуль”. Усі чотири колективи на своїх сайтах заявили про те, що залишають змагання.

“В результаті того, що ми в останні дні прислухалися до вас і більш широкому футбольному співтовариству, ми виходимо з запропонованої Суперліги. Ми зробили помилку і приносимо вибачення за неї”, — сказано у зверненні “канонірів”.

Таким чином, від Англії тільки “Челсі” не оголосив про відмову від виступів в Суперлізі.

Нагадаємо

Фанати “Челсі” влаштували масштабний мітинг проти вступу команди у Суперлігу.