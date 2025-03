Фанати “Челсі” влаштували масштабний мітинг проти вступу команди у Суперлігу

Деталі

Фанати футбольного клубу “Челсі” влаштували стихійний мітинг проти вступу команди у нову Суперлігу біля в’їзду на стадіон “Стемфорд Брідж”.

Автобус з командою “Челсі” не зміг відразу потрапити всередину на матч, тому воротар Петер Чех вийшов з автобуса і спробував заспокоїти фанатів.

Petr Cech has come outside Stamford Bridge to speak to the many angry fans “I know! Give everybody time!” [@willreyner] pic.twitter.com/W4wUj582yn

Контекст

У ніч на 19 квітня 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої запланований на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновники стануть відомі пізніше.

Напередодні стало відомо, що Союз футбольних європейських асоціацій (УЄФА) заборонить гравцям клубів, що грають в європейській Суперлізі брати участь в чемпіонатах Європи та світу. Президент ФІФА різко негативно висловився про створення Суперліги.