Фанаты "Челси" устроили масштабный митинг против вступления команды в Суперлигу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Фанаты футбольного клуба “Челси” устроили масштабный митинг у стадиона “Стэмфорд Бридж”. Они выступают против вступления команды в новую Суперлигу, пишет УНН.
Детали
Фанаты футбольного клуба “Челси” устроили стихийный митинг против вступления команды в новую Суперлигу у въезда на стадион “Стэмфорд Бридж”.
Автобус с командой “Челси” не смог сразу попасть внутрь на матч, поэтому вратарь Петр Чех вышел из автобуса и попытался успокоить фанатов.
Petr Cech has come outside Stamford Bridge to speak to the many angry fans “I know! Give everybody time! ” [ @Willreyner ] pic.twitter.com/W4wUj582yn-
Контекст
В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой запланирован на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основатели станут известны позже.
Накануне стало известно, что Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) запретит игрокам клубов, играющих в европейской Суперлиге участвовать в чемпионатах Европы и мира. Президент ФИФА резко негативно высказался о создании Суперлиги.