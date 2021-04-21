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Фанаты "Челси" устроили масштабный митинг против вступления команды в Суперлигу

Киев  •  УНН

 • 26236 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Фанаты футбольного клуба “Челси” устроили масштабный митинг у стадиона “Стэмфорд Бридж”. Они выступают против вступления команды в новую Суперлигу, пишет УНН.

Детали

Фанаты футбольного клуба “Челси” устроили стихийный митинг против вступления команды в новую Суперлигу у въезда на стадион “Стэмфорд Бридж”.

Автобус с командой “Челси” не смог сразу попасть внутрь на матч, поэтому вратарь Петр Чех вышел из автобуса и попытался успокоить фанатов.

Petr Cech has come outside Stamford Bridge to speak to the many angry fans “I know! Give everybody time! ” [ @Willreyner ] pic.twitter.com/W4wUj582yn

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Контекст

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой запланирован на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основатели станут известны позже.

Накануне стало известно, что Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) запретит игрокам клубов, играющих в европейской Суперлиге участвовать в чемпионатах Европы и мира. Президент ФИФА резко негативно высказался о создании Суперлиги.

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