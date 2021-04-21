Футбольная Суперлига: пять английских клубов вышли из турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Пять английских футбольных клубов решили не участвовать и выйти из вновь футбольного турнира Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.
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“Манчестер Сити” стал первым футбольным клубом, который объявил о выходе из Суперлиги.
“Клуб может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры по выходу из группы, разрабатывающей проект Суперлиги”, — говорится в сообщении “горожан”.
Вслед за клубом из Манчестера, аналогичное решение приняли еще четыре команды: лондонский “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Ливерпуль”. Все четыре коллектива на своих сайтах заявили о том, что оставляют соревнования.
“В результате того, что мы в последние дни прислушивались к вам и более широком футбольном сообществу, мы исходим из предложенной Суперлиги. Мы сделали ошибку и приносим извинения за нее ”, - говорится в обращении" канониров “.
Таким образом, от Англии только “Челси” не объявил об отказе от выступлений в Суперлиге.
Напомним
Фанаты “Челси” устроили масштабный митинг против вступления команды в Суперлигу.