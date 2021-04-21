Створення футбольної Суперліги: ще два клуби заявили, що покидають турнір

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Іспанський футбольний клуб “Атлетіко” повідомив, що має намір вийти зі складу учасників Суперліги. Про це повідомляє пресслужба команди, пише УНН.

Деталі

“Рада директорів мадридського „Атлетіко“, яка зібралася в середу вранці, прийняла рішення офіційно повідомити Суперлігу і іншим клуби-засновники про рішення не оформляти свою участь в проекті. Для клубу важлива гармонія між клубом і нашими вболівальниками. Футболісти і тренерський штаб повністю підтримали наше рішення про вихід зі складу учасників Суперліги”, — йдеться в повідомленні.

Пізніше про вихід зі складу Суперліги оголосив італійський “Інтер”.

“Ми маємо намір розвивати футбольну індустрію, і це прагнення ніколи не пропаде. Клуб вірить, що футбол, як і будь-яка сфера активності, повинен бути зацікавлений в постійному удосконаленні своїх змагань, щоб продовжувати радувати уболівальників по всьому світу, в рамках фінансової стійкості. З урахуванням цього ми продовжимо працювати над майбутнім улюбленого всіма нами виду спорту”, — йдеться в заяві.

Контекст

Раніше про вихід з Суперліги оголосили англійські “Арсенал”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхем” і “Челсі”.

Футбольна асоціація Англії (FA) привітала вихід шести англійських клубів зі складу Суперліги, також зі словами підтримки цього рішення виступив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також пізніше це привітав президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін.

У понеділок 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої був запланований на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновника повинні були оголосити пізніше.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), керівництво національних футбольних федерацій Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонатів цих країн засудили рішення клубів про створення Суперліги і заявили, що команди-засновники будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА.

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