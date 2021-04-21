Створення футбольної Суперліги: прем'єр Британії та FA підтримали англійські клуби, що покинули турнір

Деталі

“Англійський футбол пишається своєю історією можливостей для всіх клубів, і все футбольне співтовариство не схвалює закриту лігу, — йдеться в заяві FA. — Це була позиція, яка могла б внести розкол в нашу гру, але замість цього вона об’єднала всіх нас”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також привітав в середу вихід шести англійських клубів зі складу футбольної Суперліги.

“Це важливе рішення в інтересах футбольних уболівальників, клубів, всього футбольного співтовариства країни, — написав глава уряду Сполученого Королівства в своєму Twitter. — І ми повинні продовжувати захищати нашу улюблену національну гру”.

Statement from The @FA : pic.twitter.com/nkxYvAL9yP

I welcome last night’s announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game.

Контекст

Раніше про вихід з Суперліги оголосили англійські “Арсенал”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхем” і “Челсі”. У вівторок представники клубів — засновників турніру зібралися, щоб обговорити питання про розпуск турніру на фоні негативної реакції на його створення.

У понеділок 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої був запланований на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновника повинні були оголосити пізніше.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), керівництво національних футбольних федерацій Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонатів цих країн засудили рішення клубів про створення Суперліги і заявили, що команди-засновники будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА .