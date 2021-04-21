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Створення футбольної Суперліги: прем'єр Британії та FA підтримали англійські клуби, що покинули турнір

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Футбольна асоціація Англії (FA) привітала вихід шести англійських клубів зі складу Суперліги, також зі словами підтримки цього рішення виступив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає УНН.

Деталі

“Англійський футбол пишається своєю історією можливостей для всіх клубів, і все футбольне співтовариство не схвалює закриту лігу, — йдеться в заяві FA. — Це була позиція, яка могла б внести розкол в нашу гру, але замість цього вона об’єднала всіх нас”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також привітав в середу вихід шести англійських клубів зі складу футбольної Суперліги.

“Це важливе рішення в інтересах футбольних уболівальників, клубів, всього футбольного співтовариства країни, — написав глава уряду Сполученого Королівства в своєму Twitter. — І ми повинні продовжувати захищати нашу улюблену національну гру”.

Statement from The @FA : pic.twitter.com/nkxYvAL9yP

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) April 20, 2021

I welcome last night’s announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021

Контекст

Раніше про вихід з Суперліги оголосили англійські “Арсенал”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхем” і “Челсі”. У вівторок представники клубів — засновників турніру зібралися, щоб обговорити питання про розпуск турніру на фоні негативної реакції на його створення.

У понеділок 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої був запланований на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновника повинні були оголосити пізніше.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), керівництво національних футбольних федерацій Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонатів цих країн засудили рішення клубів про створення Суперліги і заявили, що команди-засновники будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА .

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