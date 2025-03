Создание футбольной Суперлиги: премьер Британии и FA поддержали английские клубы, покинувшие турнир

Детали

“Английский футбол гордится своей историей возможностей для всех клубов, и все футбольное сообщество не одобряет закрытую лигу, — говорится в заявлении FA. — Это была позиция, которая могла бы внести раскол в нашу игру, но вместо этого она объединила всех нас”.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также приветствовал в среду выход шести английских клубов из состава футбольной Суперлиги.

“Это важное решение в интересах футбольных болельщиков, клубов, всего футбольного сообщества страны, — написал глава правительства Соединенного Королевства в своем Twitter. — И мы должны продолжать защищать нашу любимую национальную игру”.

Statement from The @FA: pic.twitter.com/nkxYvAL9yP

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) April 20, 2021

I welcome last night’s announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021

Контекст

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Челси”. Во вторник представители клубов — основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, испанские “Барселона”, “Атлетико” и “Реал”, итальянские “Милан”, “Интер” и “Ювентус”. Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.