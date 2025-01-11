Академия культуры и искусств Матусовского во временно оккупированном Луганске будет отправлять своих студентов на практику в россию. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По данным информационного ресурса, студенты будут проходить практику в реабилитационных центрах для террористов "сво".

Там они будут работать в местных клубах и развлекать культмероприятиями списанных "героев"

В ЦНС отметили, что такая производственная практика студентов-культурологов является частью кремлевской политики оккупации Украины.

Прежде всего русифицировать молодежь и уничтожить их украинскую самоидентичность. А еще - навязать ощущение причастности к "русскому миру" и его подвигам и за одно оправдание преступлений террористов