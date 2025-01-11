Студенты ВОТ Луганщины будут проходить практику в госпиталях для боевиков "сво"
Киев • УНН
Академия Матусовского в оккупированном Луганске будет отправлять студентов на практику в российские реабилитационные центры. Это часть политики русификации украинской молодежи на оккупированных территориях.
Академия культуры и искусств Матусовского во временно оккупированном Луганске будет отправлять своих студентов на практику в россию. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По данным информационного ресурса, студенты будут проходить практику в реабилитационных центрах для террористов "сво".
Там они будут работать в местных клубах и развлекать культмероприятиями списанных "героев"
В ЦНС отметили, что такая производственная практика студентов-культурологов является частью кремлевской политики оккупации Украины.
Прежде всего русифицировать молодежь и уничтожить их украинскую самоидентичность. А еще - навязать ощущение причастности к "русскому миру" и его подвигам и за одно оправдание преступлений террористов
Отмечается, что Луганская академия культуры и искусств является одним из учреждений, занимающихся подобной деятельностью.
Напомним
россияне создали программу "стажер минобразования" для выпускников с оккупированных территорий. Цель программы - преодолеть кадровый дефицит и привлечь украинцев к коллаборационистской деятельности в оккупационных администрациях.