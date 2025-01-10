окупанти запустили нову програму вербування українців до держструктур рф - ЦНС

Окупанти агітують мешканців тимчасово окупованих територій ставати держслужбовцями. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За інформацією ЦНС, росіяни запустили нову програму "стажер міносвіти" для випускників фейкових університетів з тимчасово окупованих територій.

Таким чином, ворог планує подолати кадровий дефіцит на ТОТ й максимально залучити українців до колабораційної діяльності аби створити кругову поруку - йдеться у дописі ЦНС.

Зазначається, що після стажування учасники програми мають отримати місце в окупаційних адміністраціях.

Нагадаємо

російська окупаційна влада зобов'язала школи подавати дані про батьківські комітети у кожному класі. Ці списки передаються репресивним органам для перевірки на "проукраїнські елементи".